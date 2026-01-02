Online ‘CalabriaRooms’, il nuovo sito che abbraccia turisti e strutture. La novità? Zero commissioni

Nasce un progetto straordinario per la nostra regione: è online www.calabriarooms.it, una piattaforma pensata per mettere in contatto diretto chi gestisce strutture ricettive in Calabria e chi sceglie la regione per le proprie vacanze.

Il sito è rivolto a B&B, case vacanze, hotel e strutture regolarmente registrate sul territorio calabrese. Il funzionamento è semplice: registrazione gratuita, inserimento delle foto della struttura, descrizione dei servizi, posizione, fascia di prezzo e contatti. Nessuna commissione sulle prenotazioni. Nessun costo di iscrizione.

Una piattaforma dedicata esclusivamente alla Calabria

Un aspetto centrale è la scelta di valorizzare esclusivamente la Calabria. Su CalabriaRooms trovano spazio solo strutture calabresi. Una selezione che punta a rafforzare l’identità del territorio e a dare visibilità alle realtà locali, senza intermediari e senza spese aggiuntive per i gestori.

La piattaforma si rivolge anche ai turisti e ai viaggiatori che vogliono organizzare un soggiorno in Calabria. Chi cerca può consultare le strutture, confrontare le informazioni e contattare direttamente i titolari. Un rapporto diretto, chiaro, senza passaggi superflui.

L’obiettivo di CalabriaRooms: turismo locale e contatto diretto

CalabriaRooms nasce con un obiettivo preciso: mettere in relazione chi accoglie e chi vuole scoprire la regione, dalle coste ai borghi, dalle città d’arte alle aree interne. Un punto di incontro digitale che prova a sostenere il turismo locale e a raccontare, attraverso le strutture, le tante bellezze della Calabria.