Comunali, Romeo si dimette dalla Pro Loco Reggio Sud e annuncia la candidatura

Concetta Romeo lascia la guida della Pro Loco Reggio Sud APS, già Pro Loco Bocale, e annuncia ufficialmente il suo ingresso nella corsa per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria del 24 e 25 maggio 2026.

La decisione è contenuta nella lettera con cui Romeo ha rassegnato le dimissioni sia dalla carica di presidente sia da quella di componente del Consiglio direttivo dell’associazione. Una scelta che, spiega, nasce dalla volontà di garantire “i principi morali di imparzialità e trasparenza” che devono guidare l’attività delle Pro Loco e che non sarebbe legata a dinamiche interne all’associazione, ma esclusivamente a una nuova fase del proprio percorso personale e pubblico.

Romeo sottoscriverà la propria candidatura al Consiglio comunale di Reggio Calabria. Un passaggio che definisce come una nuova esperienza da affrontare “con lo stesso impegno ed onestà”, mettendosi al servizio dell’intero territorio cittadino, “da Bocale a Catona”, dopo anni di impegno concentrati soprattutto sulla zona sud.

Nella lunga lettera di saluto, Romeo ripercorre anche le tappe più significative della sua esperienza associativa, iniziata quindici anni fa con l’ingresso nel Consiglio direttivo della Pro Loco Bocale e proseguita con la nomina alla presidenza. Un percorso che lei stessa lega alla crescita dell’associazione e alla sua azione sul territorio, tra promozione, tutela e valorizzazione delle risorse locali.

Ampio spazio viene dedicato soprattutto alla battaglia contro l’erosione costiera che colpì il litorale sud di Reggio Calabria a partire dal 2011. Romeo ricorda la nascita del comitato “S.O.S. Salviamo la spiaggia di Bocale”, l’impegno dei cittadini, le raccolte firme, le assemblee pubbliche, gli appelli rivolti alle istituzioni e anche il coinvolgimento di “Striscia la Notizia”, indicato come momento decisivo per la ripresa degli interventi di messa in sicurezza della costa. Un’azione che, secondo quanto sottolineato nella lettera, avrebbe contribuito al recupero di tratti di spiaggia oggi tornati fruibili tra il Calypso e Bocale I.

Nel bilancio del suo mandato, Romeo cita anche il rilancio delle tradizioni locali, a partire dalla manifestazione “Bentornato Carnevale”, arrivata oggi alla 14esima edizione, insieme a numerose iniziative sociali, culturali, turistiche e ambientali portate avanti negli anni dalla Pro Loco.

Parole nette anche sul rapporto personale costruito con l’associazione, definita “come una figlia”, fatta nascere, crescere e sostenuta, anche economicamente, fino a diventare un punto di riferimento per la collettività sotto il profilo sociale, culturale, sportivo e solidale.

Nel salutare soci e dirigenti, Romeo esprime fiducia per il futuro dell’associazione e indica nel vicepresidente Paolo Cogliandro la figura che, secondo statuto, sarà chiamata a reggere questa fase di transizione. Allo stesso tempo conferma che continuerà a restare vicina alla Pro Loco come socia e a svolgere il proprio incarico di consigliere in ambito UNPLI Calabria.

La chiusura della lettera è anche un passaggio politico, perché Romeo rivendica la volontà di proseguire il proprio impegno per il territorio e per i cittadini, ma “da un’altra prospettiva”. Un messaggio che segna, di fatto, l’avvio del suo percorso elettorale in vista delle comunali di Reggio Calabria.