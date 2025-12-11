Calabria protagonista al Parlamento europeo: lo sport come leva di sviluppo e coesione

Da Bruxelles arriva un messaggio chiaro: la Calabria intende investire sullo sport come strumento di sviluppo, inclusione e coesione sociale. La soddisfazione dell'assessore regionale Eulalia Micheli

La Calabria porta la sua visione dello sport nel cuore dell’Europa. Questa mattina, nella sede del Parlamento europeo, la Regione è stata protagonista di un incontro di alto profilo istituzionale, reso possibile grazie all’invito dell’on. Giusi Princi, promotrice dell’iniziativa che ha visto la partecipazione del Commissario europeo all’Equità intergenerazionale, Gioventù, Cultura e Sport, Glenn Micallef.

All’incontro ha preso parte l’Assessore regionale allo Sport, Avv. Eulalia Micheli, insieme a: Alessandro Londi (FIDAL), Francesco Ettorre (FIV), Cecilia Morandini (ASC), Fabio Colella (FIV), Tino Scopelliti (CONI Calabria), Antonio Eraclini (ASC), Walter Malacrino (Sport e Salute Calabria) e Antonello Scagliola (CIP Calabria).

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di rappresentare alla Commissione europea, attraverso il Commissario Micallef, le esigenze dei territori e di avviare una strategia condivisa per rafforzare il ruolo della Calabria nello sport nazionale ed europeo.

“Per la nostra regione – ha dichiarato l’Assessore Micheli – questo è un passaggio fondamentale: intendiamo fare dello sport non solo un ambito agonistico, ma un motore di cultura, turismo e valorizzazione del territorio.

Nonostante risorse limitate e criticità infrastrutturali, vogliamo adottare un metodo di lavoro nuovo, basato sulla collaborazione e su una visione europea capace di trasformare i limiti in opportunità”.

I contributi emersi nel corso del confronto saranno portati al Tavolo permanente sullo Sport, istituito recentemente dall’Assessore Micheli come luogo di programmazione operativa e partecipata, con particolare attenzione alla diffusione di nuove discipline, alla promozione di esperienze formative e alla costruzione di percorsi educativi rivolti ai giovani.

“Lo sport – ha proseguito – ha una funzione educativa fondamentale: insegna disciplina, rispetto, resilienza e il valore delle sconfitte come occasioni di crescita”.

Da Bruxelles arriva un messaggio chiaro: la Calabria intende investire sullo sport come strumento di sviluppo, inclusione e coesione sociale.

“Proseguiremo questo percorso con entusiasmo e responsabilità – ha concluso l’Assessore Micheli – contando sul sostegno del Presidente Roberto Occhiuto, che ha particolarmente a cuore il futuro della Calabria e la costruzione di una narrazione fondata su risultati reali e positivi”.