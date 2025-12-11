Asia Centrale-Calabria, una partnership strategica. Gli ambasciatori da Bruxelles: ‘Terra dal grande potenziale’ – VIDEO

"Grazie alla visita dell'on. Princi dello scorso anno, è sbocciata una collaborazione tra le rispettive università. Ed è solo l'inizio", le parole degli ambasciatori in Belgio di Kazakistan, Tajikistan e Mongolia

Asia Centrale e Calabria protagonisti a Bruxelles. L’Europa, attraverso un percorso virtuoso dell’on. Princi, guarda con interesse l’Asia centrale, in particolare kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Mongolia.

Nella serata di ieri, si è svolto a Bruxelles un importante incontro con gli ambasciatori dei vari Paesi, organizzato dall’on. Giusy Princi, europarlamentare reggina, che ha messo in evidenza le opportunità di collaborazione economico culturale tra l’Italia, in particolare la Calabria, e le nazioni dell’Asia centrale, con un focus sulle relazioni e sulle varie partnership tra i territori.

Nel corso dell’evento, l’ambasciatore del Kazakistan, Roman Vassilenko, ha sottolineato l’importanza delle relazioni bilaterali tra il Kazakistan e l’Italia, evidenziando il ruolo cruciale dell’Italia come terzo importatore di beni kazaki.

"L'anno scorso è stato molto positivo per le nostre relazioni con l'Italia, e la Calabria è una destinazione molto promettente. Grazie alla visita dell'on. Princi dello scorso anno, è sbocciata una collaborazione tra le università. Questo è solo l'inizio", ha dichiarato Vassilenko, ambasciatore del Kazakhstan in Belgio, UE e Nato. in Belgio, la cooperazione tra i due Paesi si estenderà in vari settori, tra cui economia, educazione e scambi culturali, con un focus speciale sugli studenti kazaki in Italia.

Anche l’ambasciatore del Tajikistan, Mr. Muzaffar Huseinzoda, ha mostrato grande interesse per la regione calabrese, definendola “molto allettante e interessante”.

“Saremo felici di esplorare i punti di collaborazione tra le nostre regioni e la Calabria”, ha dichiarato Huseinzoda, sottolineando che il Tajikistan vuole approfondire le possibilità di collaborazione in diversi settori, tra cui l’agricoltura, la promozione culturale e la creazione di nuove aziende.

La Mongolia, che sta rafforzando sempre più i legami con l’Italia, è un altro Paese che ha avuto modo di condividere le proprie aspettative. L’ambasciatore della Mongolia in Belgio e UE Luvsanvandan Bold ha parlato degli scambi economici in crescita tra i due Paesi, focalizzandosi sulle opportunità nell’agricoltura e nel settore del vino e olio d’oliva.



“Molte aziende della Calabria sono invitate al prossimo forum che si terrà in Mongolia, e spero che partecipino attivamente”, ha detto l’ambasciatore, enfatizzando le potenzialità di questo incontro per favorire la crescita economica.

Questa sera si terrà il concerto “Christojenna: l’anima del Natale calabrese“, che vedrà l’esibizione del gruppo musicale “Corde Libere”, guidato dal Maestro Alessandro Calcaramo. Il concerto celebrerà la tradizione natalizia calabrese.

L’incontro è stato una testimonianza concreta della volontà di rafforzare le relazioni internazionali della Calabria, una regione che sta dimostrando un forte impegno nell’espandere la sua influenza commerciale, culturale e educativa a livello globale. Il futuro appare promettente per la cooperazione tra l’Italia e i Paesi asiatici, con la Calabria pronta a giocare un ruolo chiave.