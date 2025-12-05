Bruxelles, l’Europa celebra la Calabria: tutto pronto per ‘Christojenna’ con musica e tradizioni

Giovedì 11 dicembre alle ore 18.30 presso la Sala Yehudi Menuhin della sede del Parlamento Europeo di Bruxelles si terrà l’evento “Christojenna: l’anima del Natale calabrese”, che vedrà esibirsi il gruppo musicale calabrese “Corde Libere”, guidato dal Maestro Alessandro Calcaramo.

L’evento, fortemente voluto dall’europarlamentare Giusi Princi, è promosso con la preziosa collaborazione di ARSAC, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria guidata dal Direttore generale Fulvia Caligiuri, e CONPAIT, la Confederazione Pasticceri Italiani rappresentata dal Presidente Angelo Musolino.

Sarà un’occasione unica per celebrare le identità e le tradizioni della Calabria attraverso un percorso musicale che intreccia melodie popolari ed etniche, autentica espressione della cultura calabrese. Grazie al supporto di ARSAC e CONPAIT, inoltre, a conclusione dell’evento sarà allestita in Parlamento un’area che permetterà di degustare le eccellenze enogastronomiche e dolciarie calabresi.

La degustazione prenderà vita tra aromi e sapori autentici, con la preparazione sul posto di specialità tipiche. L’ARSAC proporrà una selezione di vini e salumi accuratamente scelti, mentre le tradizionali crespelle calabresi regaleranno un’immersione nei profumi della tradizione. CONPAIT allieterà il gusto in un percorso sensoriale alla scoperta delle eccellenze della pasticceria italiana e calabrese: dal gelato al bergamotto al panettone e al torrone.

L’evento sarà presentato a Reggio Calabria nel corso di una conferenza che si terrà domani, sabato 6 dicembre, alle ore 10 presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria.

L’incontro presenterà anche un’anteprima della performance del gruppo musicale Corde Libere e la degustazione del gelato artigianale a cura di Conpait.

Leggi anche

Alla conferenza interverranno: l’europarlamentare Giusi Princi; Fulvia Caligiuri, Direttore generale di Arsac; Angelo Musolino, Presidente di Conpait; il Maestro Alessandro Calcaramo del gruppo “Corde Libere”. Saranno presenti il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo e il Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale di Forza Italia Calabria, Francesco Cannizzaro.