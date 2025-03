Occhiuto nominato commissario per l’emergenza ospedaliera in Calabria

Poteri straordinari per velocizzare la costruzione di ospedali e garantire servizi migliori ai cittadini.

Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per la sanità in Calabria per una durata di 12 mesi, a seguito della grave crisi del sistema ospedaliero regionale.

L’Ordinanza n. 1133 del 13 marzo 2025, firmata dal Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, prevede lo stanziamento di fondi e l’attivazione di poteri straordinari per sbloccare la realizzazione di nuovi ospedali e potenziare le strutture esistenti.

Ospedali coinvolti e interventi previsti

Le nuove strutture ospedaliere interessate dal provvedimento sono:

Ospedale della Sibaritide

Ospedale di Vibo Valentia

Ospedale della Piana di Gioia Tauro

Ospedale di Locri

Sono inoltre previsti interventi per il potenziamento delle seguenti strutture sanitarie:

Azienda ospedaliera Gom di Reggio Calabria

ASP di Reggio Calabria

Azienda ospedaliera di Cosenza

Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro

ASP di Crotone

Roberto Occhiuto nominato Commissario con poteri straordinari

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi previsti. Grazie ai poteri straordinari conferiti dal Governo, potrà operare in deroga alle procedure ordinarie per accelerare:

Appalti pubblici

Espropri e acquisizione delle aree

Costruzione e ristrutturazione degli ospedali

Per garantire tempi rapidi, saranno assunti tecnici e amministrativi con contratti straordinari, mentre l’INAIL anticiperà i fondi necessari per finanziare i lavori.

Misure per velocizzare i lavori

L’ordinanza prevede inoltre misure per garantire l’accelerazione della realizzazione delle opere:

I Comuni potranno rilasciare agibilità provvisoria per due anni.

per due anni. Le aziende appaltatrici potranno ottenere premi di accelerazione o subire penalità per ritardi.

Obiettivo: una rete ospedaliera moderna ed efficiente

L’obiettivo del provvedimento è potenziare rapidamente la rete ospedaliera calabrese, garantendo nuove strutture e servizi sanitari efficienti per i cittadini.