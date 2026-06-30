Arpacal: a giugno in Calabria temperature superiori alla media climatica

Temperature sopra la norma in Calabria: secondo Arpacal giugno è stato meno caldo rispetto al 2024 e 2025, ma picchi intensi colpiscono le aree interne

Giugno 2026 è in Calabria tra gli anni con temperature superiori alla norma. Il confronto con il periodo climatico di riferimento 1991-2020 evidenzia, infatti, un’anomalia termica media regionale pari a +1,79 °C, a conferma del persistente trend di riscaldamento osservato negli ultimi anni. È quanto emerge dall’analisi dei dati meteorologici elaborati dal Centro funzionale multirischi di Arpacal.

Allo stesso tempo, però, il dato evidenzia come il mese di giugno sia stato meno anomalo rispetto ai due anni precedenti, quando l’incremento medio delle temperature aveva raggiunto +2,32 °C nel 2024 e +2,54 °C nel 2025. Le elaborazioni di Arpacal mostrano, inoltre, una distribuzione territoriale delle anomalie termiche non uniforme, con incrementi più marcati nelle aree interne rispetto alle zone costiere, confermando il ruolo della conformazione geografica e della circolazione atmosferica nella modulazione degli effetti delle ondate di calore sul territorio regionale.

L’analisi meteorologica e la configurazione atmosferica

“Nelle ultime due settimane – spiega Arpacal – la Calabria è rimasta ai margini della struttura anticiclonica responsabile della prolungata ondata di calore che ha interessato gran parte dell’Europa centro-occidentale e il Nord Italia. Questa particolare configurazione atmosferica ha limitato gli effetti più intensi sul territorio regionale che non ha registrato, nella prima fase dell’evento, gli stessi livelli di eccezionalità osservati in altre aree del Paese. Nel corso dell’ultimo fine settimana, tuttavia, il progressivo spostamento verso est della cosiddetta ‘cupola di calore’ ha determinato un sensibile incremento delle temperature anche in Calabria, con valori particolarmente elevati nelle aree interne delle province di Cosenza e Crotone“.

Fonte: Ansa Calabria