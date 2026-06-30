Produttività, Occhiuto: ‘Con riforme mirate e scelte coerenti, invertire la tendenza è possibile’

“Il settore pubblico deve svolgere un ruolo di facilitatore dello sviluppo, puntando su semplificazione amministrativa, tempi certi e autorizzazioni rapide, senza sostituirsi al mercato nelle scelte industriali”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervenendo all’incontro “Tornare a Crescere. La sfida della Produttività”, organizzato da Assolombarda a Milano.

“Intervengo qui dal punto di vista di chi oggi ha responsabilità di governo, ma con un approccio che considero vicino a quello di un imprenditore. Amministrare significa valorizzare le opportunità e tentare di farle emergere, non limitarsi a raccontare i problemi”, ha detto. Occhiuto ha richiamato l’esperienza della Calabria, sostenendo che “quando si interviene con riforme mirate e scelte coerenti, anche i contesti più difficili possono mostrare segnali di cambiamento”.

L’inversione di tendenza dell’economia calabrese

“I risultati economici registrati negli ultimi anni in Calabria – Bankitalia dice che nel 2025 siamo stati la regione che è cresciuta di più in Italia – non cancellano i ritardi accumulati, ma indicano che un’inversione di tendenza è possibile”, ha aggiunto. “Da questa esperienza emerge una convinzione: il ruolo del pubblico deve essere soprattutto quello di facilitatore dello sviluppo. Non deve sostituirsi al mercato nelle scelte industriali, ma investire in ciò che rende il sistema più competitivo, spendendo bene le risorse disponibili e costruendo le politiche in dialogo con imprese e corpi intermedi”.

La semplificazione amministrativa come incentivo economico

Per il governatore, la certezza delle procedure burocratiche rappresenta il vero motore per attrarre capitali privati sul territorio:

“Un elemento decisivo è la semplificazione: per un imprenditore conta poter pianificare un investimento sapendo con certezza tempi e procedure. Un’amministrazione efficiente, capace di accelerare autorizzazioni e decisioni, rappresenta spesso un incentivo più importante di qualsiasi contributo economico”.

Fonte: Ansa Calabria