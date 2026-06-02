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Terremoto in Calabria, Anas: ‘Nessun danno sulla rete stradale’

Proseguono i controlli sulle strutture dei ponti

02 Giugno 2026 - 09:54 | Comunicato stampa

Anas Traffico 7

In seguito alla scossa di terremoto con epicentro al largo della costa tirrenica calabrese, il personale Anas ha eseguito durante la notte i controlli sulla rete stradale interessata, senza rilevare danni alle infrastrutture.

Questa mattina sono in corso ulteriori verifiche sulle strutture di ponti e viadotti da parte delle squadre di tecnici Anas specializzati.

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La circolazione è al momento regolare.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!”“Guida e Basta!”.

Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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