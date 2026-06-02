Terremoto in Calabria, Anas: ‘Nessun danno sulla rete stradale’
Proseguono i controlli sulle strutture dei ponti
02 Giugno 2026 - 09:54 | Comunicato stampa
In seguito alla scossa di terremoto con epicentro al largo della costa tirrenica calabrese, il personale Anas ha eseguito durante la notte i controlli sulla rete stradale interessata, senza rilevare danni alle infrastrutture.
Questa mattina sono in corso ulteriori verifiche sulle strutture di ponti e viadotti da parte delle squadre di tecnici Anas specializzati.
La circolazione è al momento regolare.
Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”.
Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.
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