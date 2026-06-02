Calcio serie C: finale play off Union Brescia-Ascoli. Dove vedere la partita

Union Brescia e Ascoli si giocano l’ultimo biglietto disponibile per la Serie B. Dopo le promozioni dirette di Vicenza, Arezzo e Benevento, sarà la doppia finale playoff di Serie C a decidere la quarta squadra promossa in cadetteria.

La gara d’andata è in programma oggi martedì 2 giugno alle 21:15 allo stadio “Rigamonti” di Brescia. Il ritorno si giocherà domenica 7 giugno alle 18 al “Del Duca” di Ascoli.

La sfida si annuncia intensa. L’Union Brescia arriva all’ultimo atto dopo aver eliminato la Salernitana: 1-1 all’andata all’Arechi e successo per 2-0 al ritorno al Rigamonti. L’Ascoli, invece, ha superato il Catania grazie al netto 4-0 dell’andata, riuscendo a difendere il vantaggio nonostante la sconfitta per 2-1 al Massimino.

In palio c’è molto più di una vittoria. C’è il ritorno in Serie B, al termine di una stagione lunga e faticosa. Due piazze importanti, due tifoserie calde e una finale che promette equilibrio fino all’ultimo minuto.

Dove vedere la partita

La partita tra Union Brescia e Ascoli sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati sulla piattaforma satellitare di Sky. I tifosi dovranno sintonizzarsi ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Il regolamento

Come per le semifinali, anche la finale si disputa con gare di andata e ritorno. In caso di parità complessiva dopo i 180 minuti, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Chi vince raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento nella prossima Serie B.