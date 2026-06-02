Calciomercato: la Nissa riparte da sei conferme significative

Sceglie la linea della continuità e blinda alcuni protagonisti dell’ultima stagione ⠀

Dopo aver sfiorato la promozione lo scorso campionato e vinto i play off ai danni della Reggina, la Nissa è già partita con la sua nuova programmazione, puntando da subito su una serie di riconferme significative:

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Il comunicato

“Il club biancoscudato ha ufficializzato le conferme di Fabio Alagna, Francesco De Felice, Francesco Cusumano, Francesco Rapisarda, Luca Bruno e Pietro Terranova, giocatori considerati centrali nel progetto tecnico guidato da Francesco Di Gaetano e dal direttore Lorenzo Giovannone. Una scelta che punta a consolidare la base della squadra in vista della stagione 2026/2027“.