Cessione Reggina, ci siamo? Arriva l’indiscrezione sul giorno del preliminare

Dovremmo esserci. Ma in una trattativa così lunga, il condizionale è ancora obbligatorio. Mercoledì 3 giugno sembra essere il giorno individuato per il preliminare di vendita della Reggina al gruppo riconducibile a Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano e presidente del Campobasso.

Una data attesa da settimane, dopo una trattativa serrata e quei primi contatti dalla metà aprile, così come scrivevamo su CityNow. Da allora si sono susseguite, interlocuzioni, proposte, rallentamenti, nuove aperture e dichiarazioni pubbliche dello stesso Rizzetta.

Adesso l’ultima indiscrezione porta a mercoledì. E’ il passaggio necessario per proseguire con il cambio di proprietà. La speranza dell’ambiente amaranto è che questa volta si arrivi a un punto concreto. Anche perché il calendario non aspetta. Se non ci si è già mossi sotto traccia, il rischio è quello di essere in ritardo sulla programmazione della prossima stagione.

Serviranno scelte rapide. Dalla struttura societaria all’area tecnica, passando per staff tecnico, mercato, budget e obiettivi. Tutti passaggi che non possono essere rinviati troppo a lungo. Per questo il preliminare di vendita, se confermato, rappresenterebbe un momento decisivo. Non la fine del percorso, ma certamente un primo snodo concreto.

Nel frattempo, sui social, buona parte della tifoseria si è accesa dopo le prime voci sulle possibili conferme di alcuni dirigenti già presenti nella società presieduta da Ballarino. CityNow, nei giorni scorsi, ha avanzato alcune ipotesi che, secondo quanto filtra, sembrerebbero andare nella direzione di ciò che potrebbe accadere.

La reazione di molti tifosi non si è fatta attendere. Tra commenti pubblici e messaggi privati, diversi sostenitori amaranto avrebbero manifestato il proprio disappunto direttamente a Matt Rizzetta. Il presidente del Campobasso, ha risposto con toni garbati, spiegando che si tratta ancora di discorsi prematuri.

In tutto questo resta da capire quale sarà la posizione del tifo organizzato. La stagione si era chiusa con una contestazione netta alla società e con la scelta di disertare le ultime due gare dei play off. Ad oggi, però, non si registra ancora una presa di posizione pubblica rispetto alla possibile nuova proprietà e agli scenari futuri. La piazza osserva. Mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per un primo passaggio formale. Ma dopo settimane di attese, rinvii e indiscrezioni, la prudenza resta necessaria.