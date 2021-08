Calabria, tragico scontro in autostrada: 3 morti e 1 ferito grave

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamenti di Rossano e Trebisacce sono impegnate per un incidente stradale avvenuto sulla SS106 al km 23.500 in prossimità del Ponte Crati nel comune di Corigliano. Due le vetture coinvolte in un probabile frontale. All'interno dei veicoli in totale 7 passeggeri. Al momento si segnalano 3 persone decedute, 1 ferito grave. Sul posto 3 ambulanze ed elisoccorso.

La SS106 nel tratto interessato chiusa in ambedue i sensi di marcia.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza le autovetture ed il sito.

Polizia stradale per gli adempimenti di competenza.