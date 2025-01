Trenitalia,: sei nuovi treni ibridi nel 2025 in Calabria

Cento nuovi treni regionali nel 2025, per un investimento economico di 850 milioni di euro e oltre 430 milioni di viaggiatori stimati. In cifre, il 2025 per il Regionale di Trenitalia si apre all’insegna della crescita in linea con quanto previsto dal Piano strategico 2025-2029 del Gruppo FS Italiane. In Calabria, nel 2025, arriveranno altri sei nuovi treni ibridi, che andranno ad aggiungersi ai 14 treni elettrici monopiano e ai 7 ibridi già in circolazione sulle linee calabresi.

Grazie ai Contratti di Servizio con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio, nel periodo 2019-2024 sono stati consegnati 540 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 già acquistati in precedenza, porta a 875 il numero dei nuovi treni in circolazione. Numero destinato a crescere poiché, con le ulteriori consegne previste fino al 2027, Regionale potrà contare su 1.061 nuovi convogli, pari all’80% dell’intera flotta rinnovata, per un investimento complessivo di sette miliardi di euro.

Le novità del 2025

Indennizzo automatico per il Biglietto Digitale Regionale : in caso di ritardo del treno, i passeggeri riceveranno il rimborso da ritardo entro 30 giorni, senza necessità di alcuna richiesta.

Riprende la nuova edizione di X-GO, programma loyalty che, dopo il successo del 2024 chiuso con oltre un milione di iscritti, quest'anno permetterà di accumulare i punti più facilmente (due punti per ogni euro speso).

I numeri parlano di 415 milioni di passeggeri nel 2024, 8 milioni in più rispetto all’anno precedente, con il 45% del totale che ha scelto il Regionale per motivi di svago e turismo. Tra i traguardi rilevanti c’è la nascita del nuovo brand Regionale, associato a un rinnovo della flotta all’insegna della sostenibilità.

Inoltre, sono aumentati i collegamenti intermodali del servizio Link del Regionale – treno+bus e/o treno+nave – arrivando a circa 200 in tutta Italia, per un servizio capillare anche nelle località non raggiunte dal treno.

I numeri e le sfide del 2024

415 milioni di passeggeri nel Regionale, 8 milioni in più rispetto al 2023.

Circa il 45% del totale viaggia per motivi di svago e turismo.

Nuovo brand Regionale e flotta rinnovata in chiave green.

e flotta rinnovata in chiave green. Circa 200 collegamenti Link in tutta Italia, per arrivare anche dove il treno non giunge.

Maggiore utilizzo del Biglietto Digitale, che rappresenta il 43% dei biglietti di corsa semplice venduti.

Il Biglietto Digitale, inoltre, consente di ricevere informazioni sul viaggio in tempo reale, a conferma di un’attenzione crescente alle esigenze e alle abitudini dei passeggeri.