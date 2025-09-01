Regionali, Tridico a Occhiuto: ‘Non conoscete la differenza tra reddito e incentivi’ – VIDEO

"Nella programmazione '21-'27 ci sono soltanto 15mln di euro all'anno, nemmeno ancora distribuiti per aziende, per possibili inserimenti. Quello che noi abbiamo in mente è un progetto diverso" il video di Tridico

“Occhiuto e i suoi pseudo-economisti dovrebbero studiare di più. Non sanno nemmeno la differenza tra un reddito minimo, ovvero il reddito di dignità, e gli incentivi alle aziende. Fa vedere sul sito una serie di incentivi che tra l’altro non sono nemmeno partiti”.

Inizia così la risposta di Pasquale Tridico a Roberto Occhiuto in un video pubblicato sui suoi canali social. La campagna elettorale per le regionali di ottobre è entrata nel vivo dopo la nomina dell’eurodeputato pentastellato, che prosegue:

“Pensate, nella programmazione 2021-2027 ci sono soltanto 15 milioni di euro all’anno, nemmeno ancora distribuiti per aziende, per possibili inserimenti. Quello che noi abbiamo in mente è un progetto diverso. Per chi non ha l’assegno di inclusione prenderà il reddito di dignità. Tra l’altro Forza Italia, Berlusconi, voleva addirittura raddoppiare il reddito di cittadinanza, perché diceva che era qualcosa di buono”.

“Noi con i 5 Stelle – afferma Berlusconi nel video – condividiamo quel reddito di cittadinanza”.

Il reddito di dignità in Calabria per Pasquale Tridico

“Ecco, noi vogliamo dare a chi è in bisogno, ai lavoratori che sono sotto una soglia di povertà e che non hanno l’assegno di inclusione, vogliamo dare un reddito di dignità. E lo vogliamo collegare alle politiche attive, lo vogliamo legare ai progetti di inclusione, lo vogliamo legare all’autoimprenditorialità”.

L’affondo su Occhiuto e il paragone con il Veneto

“E poi Occhiuto dovrebbe anche parlare con il suo amico Zaia, in Veneto, che vorrebbe dare 700 euro nel ricco Veneto, in Calabria 500 euro sono troppi rispetto a quello che vorrebbe fare Zaya in Veneto? Ecco, chiaritevi le idee. E poi, soprattutto, risolvete prima i vostri problemi giudiziari, prima di dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato in Calabria”.

“Occhiuto è lo stesso che nel 2021 ha votato per il reddito di cittadinanza”

Tridico introduce il video con un lungo commento che ricorda i trascorsi politici e le decisioni di Occhiuto da parlamentare.

“Perché Occhiuto ce l’ha tanto con chi ha più bisogno di aiuto? Con chi è rimasto indietro? Con chi è senza lavoro e non ha i soldi per la cena? Tutta la destra continua a compiacersi ma è in evidente stato confusionale. Fatemi capire un attimo. Questi che si presentano agli elettori con il simbolo “Berlusconi presidente” lo sanno che proprio Berlusconi voleva raddoppiare l’importo del reddito di cittadinanza? E Occhiuto è lo stesso che nel 2021 ha votato per il reddito di cittadinanza e che nel 2022 si batteva contro la sua abolizione?”.

“E ancora un’ultima cosa: il futuro ex presidente della Calabria vuole portare a sostegno delle sue tesi economiche (ma quali?) professori ed esperti di indubbia fama o no? Solo ieri 100 intellettuali e professori hanno lanciato un appello pubblico in mio sostegno. Tu, Occhiuto, a quanto sei arrivato? Te lo dico io: zero“.