Regionali e reddito di dignità: a chi spetta? Tridico: ‘A tutti gli occupabili’. E a quanto ammonta?

Apre ufficialmente la campagna elettorale in Calabria il prof. Pasquale Tridico, partendo da Riace. Paese simbolo di accoglienza, il candidato a presidente della Regione Calabria del centrosinistra era già stato a Riace meno di un mese fa quando ancora non si era in campagna elettorale.

L’eurodeputato originario di Scala Coeli si sofferma sul reddito di dignità.

“E’ uno strumento che ridá dignità a tutte le persone che oggi sono escluse, ai fragili, a chi si trova ai margini e nel bisogno. É un reddito che sicuramente cercherà di correggere la scellerata riforma sul reddito di cittadinanza fatta dal governo Meloni perché il governo meloni ha fatto una forte discriminazione inaccettabile tra poveri di serie a e poveri di serie b. I poveri non sono solo gli anziani, i disabili o gli anziani. Ci sono persone che la destra definisce occupabili e che finché sono occupabili ma senza lavoro muoiono di fame. Quegli occupabili meritano rispetto e meritano dignità”.