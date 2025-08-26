Regionali, Occhiuto sul reddito di dignità: ‘Ci costava 300 mln l’anno, oggi i soldi non ci sono’ – VIDEO

Pasquale Tridico punta tutto (o quasi) sul reddito di cittadinanza. O meglio ‘reddito di dignità’. Come fosse una stella polare, il provvedimento anti-povertà rappresenta lo strumento e l’argomento di cui sentiremo tanto parlare da qui alle elezioni del 5 e 6 ottobre. Il M5S lo ha rimesso sul tavolo, a poche settimane dal voto, rivendicando i diritti sociali per tutelare i cittadini che vivono in condizioni sfavorevoli.

Sarà quindi un tema centrale nel corso di questa campagna elettorale anche se ancora non è chiaro quali fondi verranno eventualmente utilizzati.

Leggi anche

Nel corso dell’incontro di ieri sera “Il ponte sull’Europa” organizzato dall’associazione L’orodicalabria a piazza De Nava, abbiamo chiesto al presidente dimissionario Roberto Occhiuto un commento sulla proposta di Tridico.

“Aspetto di vedere la proposta. Da Tridico che è un professore universitario mi aspetto di capire anche quali siano le coperture. Il reddito di cittadinanza in Calabria costava 300 milioni all’anno e 300 milioni l’anno di Fondo Sociale Europeo non ci sono. Quindi aspetto di capire la proposta e poi, come è giusto, ci confronteremo in campagna elettorale”.

Roberto Occhiuto spiega poi il suo percorso già avviato in vista delle elezioni.

“Io intanto sto facendo una campagna elettorale per mio conto, perché chi si ricandida è giusto che faccia il consuntivo delle cose che ha fatto. Sto facendo vedere gli aeroporti, gli ospedali, i cantieri. Sto parlando delle cose che ho fatto per rimettere in moto una regione che per tanti anni mi pare sia stata immobile. E dico anche quello che voglio fare. Poi certo ci sarà tempo e modo per confrontarmi con Tridico e con l’altro candidato, Toscano”.

E sull’importanza dell’appuntamento di ieri durante il quale il vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto ha dialogato con i ragazzi calabresi sulle opportunità che l’Europa offre ai giovani, Occhiuto ha aggiunto:

Leggi anche

“Un’iniziativa che ho apprezzato molto e ringrazio Francesco Verderami per averci messo tanto impegno. È bello dire a tanti giovani che in Calabria si può già fare impresa. Dall’anno scorso a quest’anno tantissimi giovani in più hanno scelto di partecipare alla Summer School. L’iniziativa serve anche per presentare tantissime start-up che sono state finanziate alla regione e che stanno riscuotendo grande successo nella comunità internazionale”.