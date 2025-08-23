Tridico lancia il “reddito regionale” in Calabria: tra ambizioni, critiche e rischio boomerang

L’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico, oggi europarlamentare e candidato del campo largo alla presidenza della Regione Calabria, con ogni probabilità inserirà nel suo programma elettorale una proposta destinata a far discutere: l’istituzione di un reddito regionale di cittadinanza.

Una misura che richiama da vicino il Reddito di cittadinanza nazionale, da lui stesso elaborato durante la guida dell’istituto previdenziale, divenuto il simbolo politico dei Cinque Stelle e allo stesso tempo uno dei provvedimenti più discussi dell’ultimo decennio.

Secondo i primi documenti programmatici, la proposta ricalcherebbe il modello che il M5S sta già spingendo in Toscana, come integrazione all’Assegno di inclusione introdotto dal governo Meloni. L’obiettivo dichiarato è “garantire un reale sostegno ai cittadini in difficoltà”, andando oltre le misure ritenute insufficienti sul piano nazionale.

Resta però un nodo irrisolto: con quali risorse finanziare la misura? Non è chiaro se i fondi dovrebbero provenire dal bilancio regionale o da canali europei, mentre i dubbi sulla sostenibilità economica aumentano.

Sul tema è intervenuto oggi Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, che ha bocciato la proposta parlando di una deriva assistenzialista:

«Il reddito di cittadinanza a livello regionale non vuol dire nulla. Non ci sono i soldi per realizzarlo nelle Regioni, così come era stato pensato a livello nazionale. Azione non è contraria a misure di sostegno, ma un conto è aiutare chi è in difficoltà, un altro è premiare chi non lavora».