La Zes Unica vola in Calabria: superato il mezzo miliardo di euro di investimenti

Fiducia e impegno sulla Zes Unica anche in Calabria. Unindustria Calabria guarda con ottimismo ai segnali che arrivano dal mondo imprenditoriale, che continua a manifestare dinamismo, vitalità e una chiara volontà di investire in regione.

I dati registrati dall’Agenzia delle Entrate certificano la presentazione di più di 1000 istanze di accesso al credito d’imposta Zes Unica da parte delle imprese calabresi nel 2025. Il valore complessivo degli investimenti supera il mezzo miliardo di euro (536 mln di euro), per un ammontare di crediti richiesti pari a 288 milioni di euro, una cifra superiore allo stanziamento previsto.



«La Zes Unica, nel suo peculiare combinato disposto di semplificazione e credito d’imposta, si conferma uno strumento strategico per il Mezzogiorno, capace di stimolare gli investimenti e di mettere a frutto le potenzialità di sviluppo anche della nostra regione – spiega Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria –. È per questo che occorre andare fino in fondo nella scommessa sul rilancio produttivo dell’economia calabrese».



Per rafforzare la Zes Unica, la linea indicata da Ferrara è chiara: «È necessario intervenire su tre piani: il primo è l’individuazione di risorse aggiuntive, come già manifestato dal Governo nazionale, a cui potrebbero affiancarsi eventuali risorse regionali, così da consentire la piena realizzazione degli investimenti e il riconoscimento delle percentuali di agevolazione attese; il secondo riguarda la piena attuazione, per come originariamente previsto, delle misure di compensazione; in ultimo, ma non meno importante, occorre investire nella riqualificazione delle aree industriali calabresi, passaggio essenziale per rendere sempre più attrattivo il contesto per l’insediamento degli investimenti».



«Servono fiducia e impegno – conclude Ferrara – così come già dimostrato dal sistema produttivo calabrese, per valorizzare appieno il contributo che la Zes Unica può offrire alla crescita e al rilancio industriale del Mezzogiorno e garantirne la piena efficacia».