Calcio giovanile: tre giovani della Segato invitati dalla Juventus

Grande soddisfazione in casa Segato per l’invito da parte della FC Juventus di tre giovani calciatori, Antonio Costagliola, Angelo Mandarino ed Enea Mendola tutti nati nel 2012 protagonisti nel campionato Under 14 Elite e da sotto età in quello Under 15.

Dopo il trasferimento di Giona Laganà della scorsa stagione si ipotizza un’altra probabile cessione.

Intanto si registra l’interessamento di altre società professionistiche per altri giovani calciatori.

“Raccogliamo i frutti dell’ottimo lavoro del nostro staff tecnico in tutte le categorie dall’attività di base a quella agonistica“, afferma il presidente della Segato Agostino Cassalia, sia in campo maschile che in quello femminile. Alcune trattative sono già avviate e crediamo a breve di chiuderle, altre sono in corso di definizione, aspettiamo la conclusione dei vari campionati. Siamo particolarmente contenti per quello che riguarda la Segato Woman e pronti ad annunciare altri importanti trasferimenti”.