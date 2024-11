Dalla Regione fondi per la valorizzazione degli alberi monumentali, Calabrese: ‘Volano per il turismo’

“La Regione Calabria promuove la fruizione turistica degli alberi monumentali con un sostegno economico per i Comuni territorialmente interessati”. Lo comunica l’assessore regionale all’Ambiente, Giovanni Calabrese.

“Nello specifico – aggiunge Calabrese – possono essere richiesti sostegni per interventi di recupero e messa in sicurezza delle sentieristiche di avvicinamento agli alberi, per la cartellonistica, per le opere di recinzione e abbellimento, per le visite guidate, il materiale informativo e promozionale, i seminari di educazione ambientale.”