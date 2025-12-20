Calabria, Mons. Savino ai detenuti: ‘Voi non siete un problema, siete fratelli’

"Nessuno è solo l'errore che ha commesso", ha detto il vice presidente della Cei

“Voi non siete un problema e non lo sarete mai. Siete persone, siete fratelli. Nessuno è solo l’errore che ha commesso“. Lo ha detto il vice presidente della Cei e vescovo di Cassano allo Ionio mons. Francesco Savino celebrando il giubileo dei detenuti nel carcere di Castrovillari.

Accanto al vescovo erano presenti il direttore dell’istituto Giuseppe Carrà, il corpo di Polizia Penitenziaria, gli assistenti, il personale medico, gli educatori, il referente regionale per la pastorale carceraria don Francesco Faillace, il cappellano padre Franco Granata, i rappresentanti della Caritas diocesana e del progetto “L’appetito vien studiando“.

Il senso del Giubileo nelle carceri

Savino ha sottolineato come “la Chiesa creda che il luogo giusto per celebrare un Giubileo sia anche, e forse soprattutto, il carcere.

Perché è qui – ha spiegato – che la speranza viene messa alla prova, che la dignità rischia di diventare fragile, che la misericordia deve smettere di essere retorica per farsi carne. La mia visita qui è sempre una bella occasione per incontrare volti, ascoltare storie, incrociare sguardi. E per ricordare a me stesso che nessuna vita è scarto”.

Rieducazione e dignità umana

Nel corso dell’omelia ha anche richiamato l’articolo 27 della Costituzione che afferma come la pena debba tendere alla rieducazione e non possa mai essere disumana. Ha inoltre denunciato “le condizioni di sovraffollamento, il disagio psichico e la sofferenza silenziosa che attraversa le carceri italiane.

Egli ha ricordato che quando un istituto diventa invivibile per chi è ristretto, lo diventa anche per chi ci lavora. La casa comune, ha sostenuto il vescovo, o si regge insieme o crolla insieme”.