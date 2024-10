‘La Calabria che vogliamo’, Nucera (Confindustria RC): “Obiettivo? Il decollo della nostra terra”

Sono iniziati questa mattina i lavori del convegno ‘La Calabria che vogliamo‘, la due giorni di dibattito presso la Sala ‘Giuditta Levato’ del Consiglio Regionale di Reggio Calabria che intende rappresentare un momento di svolta per il territorio.

Il presidente di Confindustria Reggio Calabria Giuseppe Nucera esprime la sua preoccupazione ai nostri microfoni per il modo in cui si sta operando sul territorio illustrando alcune vie d’uscita.

“L’obiettivo dell’iniziativa è quello di vedere una Calabria diversa, migliore. Stiamo lavorando per offrire i contenuti ad una nuova classe dirigente che dovrà assumere la guida della Calabria. Chi governa ad oggi la nostra regione appartiene al passato e non è in grado di governare. Mancano gli investimenti e la Calabria soffre molto per la sua reputazione. Dobbiamo ribaltare l’immagine del nostro territorio attraverso una nuova reputation. Viviamo in una terra laboriosa ricca di eccellenze. E’ necessaria una nuova classe dirigente e un nuovo governo regionale che dia speranza ai giovani. Come un buon padre di famiglia, il Governo deve operare attraverso il buon senso che ad oggi manca”.