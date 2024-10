Calciomercato: il Vicenza prepara il grande colpo per gennaio. Obiettivo un attaccante

Era uno degli obiettivi del Monza, ma sorprendentemente pare che il Vicenza sia riuscito nel sorpasso. A riportare la notizia sono i colleghi di monza-news.it, parliamo della possibilità che l’attaccante del Venezia Francesco Forte, lo scorso anno autore di 14 reti ed uno dei protagonisti della promozione in A dei lagunari, possa trasferirsi nel mercato di gennaio al Vicenza:

“Il nuovo direttore sportivo del Vicenza, Federico Balzaretti, ormai da giorni sta sondando il mercato per rinforzare la rosa biancorossa. Alla squadra dell’ex Brocchi potrebbe arrivare Francesco Forte, in uscita dal Venezia. Sul giocatore c’è anche il Monza che però, per gennaio, avrebbe già messo nel mirino Roberto Piccoli, giovane promessa dell’Atalanta“.