Calciomercato: tra la Reggina e Menez questa volta potrebbe essere finita

Non ci sono più i presupposti per andare avanti, ma non basta solo la volontà della Reggina

“Menez non è stato convocato per scelta tecnica“. “Valuteremo insieme se continuare o cercare una soluzione, magare cambiare aria gli farebbe bene“. La prima dichiarazione è del tecnico Mimmo Toscano alla vigilia del match contro il Como, la seconda del Ds Taibi che, per la prima volta, parla in maniera chiara della eventualità che il francese oltre a poter essere ceduto, è necessario che cambi aria.

Di solito sono tre gli indizi che fanno una prova, ne abbiamo due recenti, ma tantissimi nel corso di questo anno e mezzo sufficienti a giustificare una eventuale separazione. “Lo abbiamo preso per fare la differenza“, a parlare è sempre Taibi e sotto questo aspetto c’è stata grande delusione in primis sponda societaria e poi per i tifosi che da un giocatore così talentuoso si aspettavano oltre al rendimento, anche un atteggiamento differente. Il tempo a disposizione di Menez sembra sia scaduto e se la scorsa estate attraverso i dialoghi con mister Aglietti, si era deciso di volerci provare ancora, giunti a questo punto le strade sono davvero destinate a dividersi. Ma attenzione, perchè insieme alla volontà di interrompere il rapporto, dovrà corrispondere anche la disponibilità del calciatore e l’interesse di altre società ad acquisirlo.