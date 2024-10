Reggina: Taibi ed il futuro di Menez che cambia. Il calciomercato, Aglietti e Toscano

Una interessante intervista quella rilasciata dal Ds Taibi a TMW, nella quale parla di calciomercato, dell’esonero di Aglietti, poi la scelta su Toscano ed il futuro di Menez:

“Aglietti va ringraziato per quanto fatto a livello umano e calcistico, poi nel calcio ci sono tante variabili e puoi trovarti in un vicolo cieco come accaduto a noi. Nel calcio non si possono mandare via trenta giocatori, quindi si cerca di svoltare cambiando allenatore. Vedevo una situazione senza via di uscita. Avevo contattato anche altri allenatori. Ma ho ripensato al lavoro dell’anno scorso, eravamo partiti alla grande e poi c’è stata una serie di episodi. Quest’anno la squadra è più forte dell’anno scorso, Toscano conosceva l’ambiente. L’ho visto meno integralista, mi ha ispirato molto e ho visto in lui la giusta adrenalina”.