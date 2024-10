Calcio – Paganese-Reggina, come vedere l’incontro

Tra poco in campo Paganese e Reggina. Il match che si gioca di domenica pomeriggio, non ha copertura televisiva e quindi sarà visibile in straming sulla piattaforma di Eleven Sports e quindi collegandosi ad internet e quindi la si potrà vedere su pc, smatphone, tablet e smart tv.

Il costo è di 4,99 per abbonamento mensile e 49,99 per quello annuale. Non esiste più l’acquisto per la singola partita o per la singola squadra. Infatti la visione, sottoscrivendo uno dei due abbonamenti, è totale per tutta la serie C e quindi comprendente anche gli altri gironi.

