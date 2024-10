Calcio a 5 – Annata storica per il Bovalino. Parola d’ordine: Insieme

A ribadire il concetto è stata l’Amministrazione Comunale di Bovalino che ieri, 11 Maggio 2019 presso il Palazzo Comunale, ha premiato la società del Presidente Scordino a nome di tutta la cittadinanza, per aver portato in alto il nome della nostra cittadina, garantendole un futuro fra i professionisti a livello nazionale, partecipando l’anno prossimo al Campionato di Serie B.

“Siete una realtà virtuosa nei fatti, perchè unite i meriti sportivi all’attenzione per il sociale, questo vi fa onore!”

Così esordisce il Sindaco Vincenzo Maesano, che sottolinea l’importanza dei successi amaranto;

“In ambito sportivo viviamo una realtà difficile, a causa sopratutto della carenza di strutture adeguate. Ciò non permette il pieno sviluppo delle potenzialità sportive presenti sul territorio, voi siete riusciti a sopperire a tale condizione con la forza dell’amicizia, con l’unità d’intenti. Ho visto i ragazzi giocare attaccati alla maglia, alla società e al loro pubblico, bravissimi!” Conclude il Primo Cittadino.

Pensieri questi condivisi in pieno dai componenti della Giunta presenti ( Ass. Blefari, Ass. Dattilo e Vicesindaco Cataldo) e dalla Presidentessa del Consiglio Comunale Laura Sgambellone, che salutando i presenti aggiunge:” Il Sindaco ha già espresso la nostra gratitudine per i risultati ottenuti. Lo sport unisce, e qualsiasi cosa accada, accade insieme. La squadra è un valore aggiunto per la vita!”

Interviene anche il Presidente Vincenzo Scordino, che non risparmia ringraziamenti all’Amministrazione per la costante presenza e disponibilità:

“Ragioniamo da squadra, è l’unico modo per raggiungere risultati concreti e vincenti. Desideriamo lavorare insieme per vincere ed affidare allo sport il ruolo di volano per lo sviluppo di Bovalino. Daremo il 110%.

Al termine della cerimonia l’Amministrazione ha omaggiato BC5 di due graditissime targhe di riconoscimento per le grandi imprese realizzate quest’anno.

Allo stesso modo la Società ha ricambiato donando una Maglia Ufficiale 18/19.

Un momento di condivisione importante, quello di oggi, che ha visto inoltre manifestarsi l’intenzione di portare il logo del comune di Bovalino sul kit ufficiale per la prossima stagione, al fine di rappresentare la nostra cittadina oltre i confini della nostra regione.

INSIEME!