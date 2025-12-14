Calcio a 5: Cadi Antincendi Futura. Il momento e l’analisi di mister Martino

Una giornata amara per l’Antincendi Futura, sconfitta in casa, al Palattinà di Lazzaro, da una squadra che si è dimostrata, nelle parole del mister giallo-blu Tonino Martino, “probabilmente la squadra più organizzata del torneo”, il Sulmona Al termine della partita, persa 1-3, l’allenatore non cerca alibi, ma analizza con lucidità un momento di difficoltà che deve servire da sprone.

“Onore alla squadra avversaria, preparatissima“, esordisce Martino. “Hanno meritato di vincere, hanno giocato una grande gara e sono una squadra che rischia veramente poco, hanno difeso benissimo. Sapevamo che era una partita difficilissima“. Il punto cruciale, per il tecnico, risiede nella concretezza. “È stata una partita decisa da episodi. Sullo 0-0 abbiamo sbagliato due o tre occasioni per andare in vantaggio e forse cambiare il volto della partita. Poi loro hanno trovato il gol e la partita è cambiata. Siamo stati poco concreti sotto porta e l’abbiamo pagata“.

Martino non drammatizza le due sconfitte consecutive, ma le vede quasi come una necessaria doccia fredda. “Le sconfitte fanno parte di un percorso. Forse eravamo più abituati a vincere, ma ci fa bene per ricominciare a lavorare con più concentrazione e un po’ più di umiltà. Non dobbiamo andare alle stelle quando vinciamo, né buttarci a terra oggi. Dobbiamo raccogliere i pezzi e ripartire. Non è un grosso problema“. Il punto di ripartenza è l’atteggiamento mostrato in campo. “Abbiamo lottato su tutti i palloni, questa è una cosa positiva. Ripartiamo da quì. Il campionato è ancora lungo, abbiamo 14 partite davanti. Dobbiamo mantenere la serenità e continuare a lavorare come stiamo facendo. I risultati arriveranno, di questo ne sono sicuro“.

Tra le note positive, l’atteso debutto di Gabriele Ficara, uno dei colpi del mercato estivo. “Non è un giocatore che scopriamo noi oggi, ha tanto davanti, è un ragazzo di buonissima prospettiva“, commenta Martino. “Ha lavorato bene in questo periodo e ora piano piano troverà la forma migliore e ci darà una mano“. Stesso approccio graduale per l’esordiente Andrea Cambareri.

L’appuntamento ora è a Giovinazzo, in casa della Defender per l’ultima del girone di andata. Poi, promette Martino, si farà un punto della situazione. Il messaggio alla squadra e alla piazza è chiaro: serenità, lavoro e la consapevolezza che nella lunga marcia della stagione, anche questi intoppi possono diventare carburante per una risalita. “Prendiamo i pezzi, li raccogliamo e ripartiamo“.