Calcio a 5: la Cadi Futura si prepara al derby con il Soverato. Obiettivo play off
Pizetta e Falcone squalificati ma rientra il giovane Kadu
12 Marzo 2026 - 08:43 | Redazione
Si gioca al venerdì, come da consuetudine, ma in trasferta.
La Cadi Antincendi Futura è lanciatissima ma non può permettersi passi falsi.
In palio, la corsa per sognare il PlayOff per la massima serie, dato che porterebbe ancora una volta lustro e sogni alla regina del Futsal della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Derby in casa del Soverato Futsal neopromossa. I locali, dal mese di Dicembre hanno rinnovato radicalmente il roster ed attraversano un lungo momento di black-out.
Terzultimo posto in classifica, squadra giovane con qualche esperto come il bomber con 22 gol, Ronaldo Cabarcas, l’esperto Angelo Creaco, Pestich e Gustavinho.
L’ultimo punto catturato risale al 13 dicembre nel pareggio esterno in casa del Pescara.
Un derby e sempre un derby. La Cadi Antincendi Futura dopo la bella vittoria contro Cnl Cus Molise dovrà fare a meno di Pizetta e Falcone squalificati, rientra il giovane Kadu.
Nella gara di andata, Soverato aveva un’altra tipologia di squadra e perse allo scadere al Palattinà, con un clamoroso gol di Humberto Honorio. (4-3).
Si giocherà nel nuovo Palasport di Soverato in Via Almirante alle ore 20.
Arbitrano la partita i signori Salvatore Pagano di Catania, Michele Romeo di Roma 2 con Francesco Saverio Mancuso Di Lamezia Terme.
Assicurata la classica diretta sul Canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5.