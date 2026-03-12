Calcio a 5: la Cadi Futura si prepara al derby con il Soverato. Obiettivo play off

Si gioca al venerdì, come da consuetudine, ma in trasferta.

La Cadi Antincendi Futura è lanciatissima ma non può permettersi passi falsi.

In palio, la corsa per sognare il PlayOff per la massima serie, dato che porterebbe ancora una volta lustro e sogni alla regina del Futsal della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Derby in casa del Soverato Futsal neopromossa. I locali, dal mese di Dicembre hanno rinnovato radicalmente il roster ed attraversano un lungo momento di black-out.

Terzultimo posto in classifica, squadra giovane con qualche esperto come il bomber con 22 gol, Ronaldo Cabarcas, l’esperto Angelo Creaco, Pestich e Gustavinho.

L’ultimo punto catturato risale al 13 dicembre nel pareggio esterno in casa del Pescara.

Un derby e sempre un derby. La Cadi Antincendi Futura dopo la bella vittoria contro Cnl Cus Molise dovrà fare a meno di Pizetta e Falcone squalificati, rientra il giovane Kadu.

Nella gara di andata, Soverato aveva un’altra tipologia di squadra e perse allo scadere al Palattinà, con un clamoroso gol di Humberto Honorio. (4-3).

Si giocherà nel nuovo Palasport di Soverato in Via Almirante alle ore 20.

Arbitrano la partita i signori Salvatore Pagano di Catania, Michele Romeo di Roma 2 con Francesco Saverio Mancuso Di Lamezia Terme.

Assicurata la classica diretta sul Canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5.