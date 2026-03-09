Calcio a 5: Cadi Futura corsara sul campo della Pirossigeno

Accanto alla bella affermazione della prima squadra, che è in piena corsa per il playoff a caccia di un posto in massima serie, vince ancora l’Under 19.

Per anni, la sfida contro la Pirossigeno è stata la gara di cartello a livello regionale con finali su finali disputate.

Con i giochi per la vetta già scritti, con la leadership dei ragazzi di Peppe Scopelliti è arrivato un nuovo successo al Palapirossigeno.

A Rende, i giallo-blu giocano in scioltezza.

3-0 al termine del primo tempo, con una bella doppietta dell’ex Cambareri, oggi tra i punti di forza dell’A2 Elite giallo-blu ed il gol di Melito. Tante rotazioni, tanto spazio ai giovanissimi della Cadi Antincendi e risultato che vola fino al 5-0 fino al ritorno dei rosso-blu. I lupi con orgoglio riusciranno a siglare 4 reti con la gara in pugno per la Futura.

Termina 4-7, in gol anche Torrini con una bella doppietta, Vitinho e Pedro Mendes.

Ad una giornata dal termine della stagione regolare, ed in vista della post-season, il team del Presidente Nino Mallamaci ha 19 punti di vantaggio sulla seconda del girone.

Il tabellino

Pirossigeno Cosenza-Cadi Antincendi Futura 4-7

(Melito, Cambareri, Cambareri, Vitinho, Torrini, Torrini, Pedro Mendes).