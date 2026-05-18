Calcio a 5: Cadi Antincendi Futura Under 17, scudetto a un passo

Un passo importantissimo a caccia della Final Four scudetto della categoria.

La fase Nazionale della Cadi Antincendi Futura in versione Under 17 procede bene.

Dopo la fantastica vittoria in casa della Meta Catania, i ragazzi di mister Peppe Scopelliti convincono e vincono tra le mura amiche.

Termina 5 a 2 la sfida del Palattinà contro la forte compagine Campana della MPF Futsal.

Inizio fulmineo e dirompente.

Gara sempre in controllo. Carattere e crescita con Lorenzo Honorio in evidenza.

Molto bene tra i pali De Lorenzo.

3-0 al terrmine del primo tempo e argine sempre confermato durante la gara.

Primo gol di Turiano che la sblocca subito dopo poco segna di nuovo Turiano, Pavone su Tiro Libero, poi Romeo e Honorio con il gol conclusivo.

Molto bene anche Mannino, un Aiello concreto ed in crescita ed una buona difesa di Pavone.

Il prossimo turno contro Pisticci, compagine dellla Basilicata potrebbe celebrare, anche in caso di pareggio, un traguardo storico e blasonato per il club.

Il tabellino

CADI ANTINCENDI FUTURA-MPF FUTSAL 5-2

(Turiano, Turiano, Pavone, Rome, Honorio)