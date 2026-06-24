Calcio a 5: la Cadi Futura a tinte sempre più azzurre. Altra convocazione per Turiano

Nuova convocazione per Domenico Turiano: il talento reggino convocato in Nazionale Under 19.

Una chiamata che è la logica conseguenza di un percorso di crescita e di prestazioni di altissimo livello. Domenico Turiano è stato convocato dal Tecnico Federale della Nazionale Under 19, Sig. Vanni Pedrini, per un importante raduno che si terrà a Cesenatico.

Il giovane atleta si è distinto in maniera eccezionale durante la KINTO Future Cup, la manifestazione di punta dedicata ai migliori talenti del futsal italiano. Un evento che rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio verso l’Azzurro e che quest’anno ha visto la partecipazione di centinaia di giovani promesse provenienti da tutta Italia, non nuovo ai talenti in arrivo da casa Futura.

Nonostante fosse il più piccolo in campo dal punto di vista anagrafico, Turiano ha saputo imporre il suo gioco, mettendosi in luce al punto da guadagnarsi un posto tra i 19 giocatori selezionati dalla lunga lista della Future Cup.

Questa convocazione arriva a suggello di un momento d’oro per i colori della società, andando idealmente a fare il “bis” con la recente chiamata in Nazionale Maggiore del calcettista della prima squadra Andrea Falcone, avvenuta appena un mese fa. Un segnale importante che testimonia la qualità del lavoro svolto e la crescita del settore giovanile e del conseguente bronzo Under 17 ottenuto da Turiano e da un gruppo di giovani che scalpita per raggiungerlo seguendo le convocazioni azzurre di Lorenzo Honorio e Giuseppe Di Lorenzo.

L’appuntamento è quindi a Cesenatico per un nuovo, entusiasmante capitolo della carriera di Domenico, che vestirà per la prima volta la maglia azzurra della Under 19.