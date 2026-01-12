Calcio a 5, Cadi Futura Under 19: si riparte con una vittoria
Ci sono quattro doppiette all'interno della stessa partita
12 Gennaio 2026 - 09:50 | Comunicato
Inizia a gonfie vele il nuovo anno per l’Under 19 della Cadi Antincendi Futura.
In vetta al ranking e con grandi ambizioni per confermarsi campionessa regionale, la formazione giallo-blu inizia vincendo. Zero a quattro al termine del primo tempo.
1 a 11 in trasferta in casa della Nausicaa sul rettangolo di Sant’Andrea Jonio Apostolo.
Pioggia di gol, con doppiette per Turiano, Cagnolo, Squillaci, Vitinho ed i gol di Torrini e Pitasi.
Indicazioni positive per tutto il gruppo di Mister Peppe Scopelliti.
Nel prossimo turno, programmato per il 25 gennaio, l’Under 19 ritornerà a casa, giocando tra le mura amiche contro Città di Acri.
Il tabellino
Nausicaa – Cadi Antincendi Futura 1-11
(Turiano, Zagari, Turiano, Torrini, Vitinho, Vitinho, Squillaci, Pitasi, Cagnolo, Cagnolo, A.Squillaci)