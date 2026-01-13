Calcio a 5: Cadi Antincendi Futura, un successo prima del big match

Nuova sfida agevole e vittoria per la Cadi Antincendi Futura Under 17.

Nella prima giornata del 2026 è ancora successo per i calcettisti di Mister Scopelliti, imbattuti ed in vetta alla classifica del proprio raggruppamento. Tutto facile nell’ottava giornata.

Buone indicazioni. Primo tempo 7-0.

Altri cinque gol nel secondo prima della chiusura anticipata della gara, a 5 minuti dalla fine per mancato numero di atleti disponibili per gli ospiti.

Quattro gol per Romeo, a segno Callea, doppietta di Pavone, gol per Honorio,Turiano,Minasi ed Actis.

Nel prossimo turno, sfida importante, in trasferta in casa della Gallinese, programmata per mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 15.30.

Entrambe le squadre sono in vetta, imbattute a punteggio pieno.