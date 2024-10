Calcio a 5 – Cataforio, il punto sul mercato tra conferme e partenze

Con l’intento principe di valorizzare i propri giovani, il Cataforio, fucina di talenti, dopo avere rinnovato gli atleti della prima squadra, ha iniziato a definire le posizioni dei componenti della scorsa under 19. Partiamo dai rinnovi dei fuoriquota Filippo Campolo, Demetrio e Gregorio Laganà. Tutti e tre, integrati già dalla passata stagione in prima squadra, hanno collezionato presenze (e per Campolo anche un gol) nel torneo di Serie B.

In uscita invece, ci sono Alessio Labate e Paolo Surace, entrambi classe ’99. Andranno in prestito alla Maestrelli dove disputeranno il campionato di C1. Tanti gol ed ottime prestazioni per entrambi (anche Labate ha fatto registrare gettoni di presenza in Serie B) che proseguiranno il loro percorso di crescita, restando comunque di proprietà del club bianconero che ne monitorerà i progressi.

PRIMA SQUADRA- Il mercato non è ancora concluso. In questi giorni infatti il vicepresidente Zema si trova a Milano per sviluppare importanti contatti. Questi ultimi, nei prossimi giorni, potrebbero tramutarsi in nomi concreti.

Sul fronte ripescaggio, sono ore frenetiche ed i reggini sono in piena corsa la A2. Insieme al Cataforio hanno presentato domanda di ripescaggio anche Prato, Bisceglie, Regalbuto, Taranto e Real San Giuseppe. La situazione delineata al momento, prevede tre posti disponibili per quattro squadre che diverrebbero quattro, qualora il Maritime non riuscisse a completare l’iscrizione. Solo nei prossimi giorni si potranno avere maggiori certezze.

Riepilogo Mercato:

Entrata: Scheleski (nuovo), Parisi (c), Durante (c), Scopelliti (c), An. Labate (c), Giriolo (c), Atkinson (c), Cilione (c), Martino (c), Campolo (c), D. Laganà (c), G. Laganà (c), Aquilino (fp), Cantarella (fp), Palumbo (fp).

Uscita: Quattrone (Pol. Futura, d), Modafferi (Rhibo F., p), Al. Labate (Maestrelli, p), Surace (Maestrelli, p)

Legenda: c = confermato; fp = fine prestito; d = definitivo; p = prestito