Calcio a 5: Jean Carlos Cividini, nuovo mister della selezione LND Calabria Under 17

La Lega Nazionale Dilettanti Calabria ha ufficializzato i nuovi tecnici che guideranno le rappresentative regionali di calcio a 5 nel percorso verso il Torneo delle Regioni, in programma nel Lazio dal 25 aprile al 1° maggio.

Alla guida della rappresentativa Under 17 è stato nominato Jean Carlos Cividini, capitano della Cadi Antincendi Futura di A2 Elite e figura storica del club, nonché istruttore basilare per il percorso di crescita della Scuola Calcio Futura, il vero e proprio fiore all’occhiello della massima espressione del Futsal nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Cividini, che ha recentemente conseguito, anche, la qualifica nazionale di preparatore dei portieri di calcio a 5, avrà il compito di guidare i migliori talenti regionali in questo importante appuntamento nazionale.

A seguito del sorteggio nazionale, la Calabria è stata inserita nel Girone A, dove affronterà Molise, Liguria e Toscana. Per la categoria Under 17, il girone vedrà l’assenza della selezione molisana.