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Reggio, anche il G.O.M. partecipa all’iniziativa Coldiretti ‘Campagna amica per la salute’

Le eccellenze dei produttori calabresi dimostreranno che la biodiversità del territorio è la migliore alleata della sanità pubblica

08 Luglio 2026 - 14:39 | Comunicato stampa

Medici e agricoltori scendono in campo per contribuire a fermare l’emergenza sanitaria legata ai cibi che fanno male e causano malattie rispetto al cibo che fa bene, previene complicazioni e migliora la qualità della vita. È questo lo scopo di “CAMPAGNA AMICA PER LA SALUTE“, iniziativa promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia e che vede coinvolti, nell’ambito del territorio regionale, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria – P.O. “Morelli”, l’Azienda Ospedaliera di Cosenza – P.O. “SS. Annunziata” e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro – P.O. “Pugliese”.

L’obiettivo è informare sui rischi di obesità e patologie croniche derivanti da cibi chimici, promuovendo un “patto per la salute” tra cittadini e mercati contadini all’interno delle Aziende Ospedaliere, ovvero nei luoghi deputati alla tutela della salute.

Campagna amica per la salute web Coldiretti Calabria

Il cibo sano entra negli ospedali calabresi

L’appuntamento è per venerdì 10 luglio, presso il Presidio “Morelli” del G.O.M., dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Le eccellenze dei produttori calabresi dimostreranno che la biodiversità del territorio è la migliore alleata della sanità pubblica.

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