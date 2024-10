Calcio a 5 – Colpo del Cataforio, arriva un italo-brasiliano

L’Asd Cataforio rende noto di aver ingaggiato il classe 1992, laterale, Iuri Scheleski. Italo-brasiliano, nell’ultima stagione alla Virtus Aniene 3Z, che si ringrazia per la disponibilità e la cortesia dimostrata, nella figura di Andrea De Filippis. Scheleski, che in passato ha anche vestito le casacche di Augusta, Meta e Lazio, porta con sè un importante bagaglio tecnico, condito da ottime doti fisiche e realizzative che consente di fare un importante, ed ulteriore, salto di qualità al roster bianconero.

Queste le prime parole del neo acquisto del Cataforio: “Sono contentissimo della mia scelta. Voglio ringraziare in particolare il mister Pasquale Praticó e tutta la società per la fiducia nei miei confronti. Cercherò di ripagarla nei migliore dei modi, dando tutto me stesso come ho sempre fatto. Sono sicuro che sarà una stagione importante ed interessante, sperando di poter raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società insieme ai miei nuovi compagni”.

Riepilogo Mercato:

Entrata: Scheleski (nuovo), Parisi (c), Durante (c), Scopelliti (c), An. Labate (c), Giriolo (c), Atkinson (c), Cilione (c), Aquilino (fp), Cantarella (fp), Palumbo (fp)

Uscita: Quattrone (Pol. Futura, d), Modafferi (Rhibo F., p)

Legenda: c = confermato; fp = fine prestito; d = definitivo; p = prestito