Calcio a 5: doppio appuntamento per la Polisportiva Futura

Un week-end più che appassionante per i colori della Polisportiva Futura. Rush finale di stagione e, accanto alle grandissime soddisfazioni della Scuola Calcio, del settore giovanile e dei coinvolgimento di tutto il comprensorio è ora di giocarsi le gare decisive dell’anno.

Sabato 20 aprile, tutta la A2 Elite gioca in contemporanea. Penultima di campionato, già decisiva. Ultime possibilità di continuare a credere in un posto nel playoff per la prima squadra guidata dal mister Fiorenza. Con la vittoria interna contro Capurso, capitan Cividini e soci hanno già ottenuto la permanenza nella categoria con anticipo.

Sabato pomeriggio, i calcettisti della Futura provano a sorprendere, con un occhio attento ai risultati dagli altri campi, specialmente alla gara tra Giovinazzo e Lazio.

La Futura, invece, giocherà in trasferta sul campo di una Regalbuto bisognosa di punti salvezza.

La Futura U19

La formazione Under 19, invece, dopo aver conseguito, con profitto il titolo di campione regionale di categoria, continuerà la propria corsa “Scudetto”.

Ottavi di finale nazionali in programma. La nuova fase, prevede gare di “andata e ritorno”, i giallo-blu di mister De Stefano affronteranno il Futsal Canicattì.

Gara uno è prevista domenica 21 aprile al Palattinà di Lazzaro.

L’impianto promette, l’ormai consueto “sold-out” anche perché c’è tantissima passione ed affetto nei confronti di un gruppo giovanile che sta strabiliando. Gara due, invece, si giocherà in terra siciliana il 5 maggio 2024.