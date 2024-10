Calcio a 5 femminile: il Mirabella vince la Coppa Italia Regionale

Si conclude con la vittoria del Mirabella la due giorni di Coppa Italia dedicata al futsal femminile in Calabria. L’appuntamento con la fase nazionale nei prossimi mesi in Molise.

Il PalaMilone di Crotone palcoscenico di una due giorni di futsal che ha incoronato il Mirabella come squadra vincitrice della Coppa Italia regionale di calcio a 5 femminile. Il titolo non arrivava sulle rive dello Stretto dai tempi della ProReggina e le ragazze che hanno disputato due gare tirate hanno fatto emergere il bel gioco e la determinazione che ormai da tempo le caratterizza. La semifinale del 4 gennaio è stata giocata contro il Roccella, squadra già incontrata in campionato e della quale è stato ampiamente studiato il gioco. La partita si è conclusa con un 1 a 4 a favore delle reggine che mandano a segno Alice Pantano, Annalisa Foti, Alessia Macheda e Sabrina Cannizzaro. La giovane pivot Annalisa Foti è da segnalare inoltre come la calcettista che ha realizzato il maggior numero di reti nella due giorni crotonese e che sta guadagnando sempre di più la fiducia di allenatori e società grazie alle sue magistrali prestazioni. Nella giornata finale, la squadra dei mister Marrara e Scopelliti ha la meglio su un ottimo Corigliano-Rossano che lotta fino alla fine per portare a casa il risultato.

Ad aprire le marcature per le reggine ci pensa Silvia Praticò che mette a segno il suo primo gol della competizione. Il Corigliano-Rossano non ci sta e riporta, grazie ad una punizione della Mirafiori, la partita sul pari. Il risultato è temporaneo e dopo qualche minuto sul tabellino dell’arbitro si registra il nuovo vantaggio del Mirabella che questa volta porta la firma di capitan Alessia Macheda, autrice di una fulminante girata sotto porta. I primi minuti della ripresa vengono giocati con grande intensità nella metà campo del Mirabella e il Corigliano-Rossano prova più volte ad intimorire la difesa reggina. La Foti realizza il 3 a 1 ma le ragazze di mister Labonia non ci stanno e prima dimezzano lo svantaggio con la Ruffo e poi trovano il pari con la Nasso. L’equilibrio fra le due squadre dura poco. Ancora una volta il gol arriva dopo pochi minuti ed è nuovamente la neroverde Annalisa Foti a portare in vantaggio il Mirabella, un vantaggio definitivo che permette alle reggine di portare le Coppa Italia in città. Le contestazioni e gli interventi arbitrali nel corso della partita non sono mancati ma la terna è riuscita a mantenere saldi gli equilibri di un match molto delicato.

«Le ragazze sono riuscite a lasciarmi senza parole». Questo il commento a caldo dell’allenatore Giuseppe Scopelliti che continua «il calcio a 5 è uno sport di squadra che richiede fiducia e sacrifici. Penso a quanto abbiamo costruito in questi mesi e mi sento di ringraziare tutte loro e le loro famiglie per la fiducia che hanno riposto in me, in Domenico Marrara e nei preparatori dei portieri Fabio Maugeri e Paolo Rosi. Il trofeo che portiamo a casa mi inorgoglisce, è un trofeo importante frutto di tanti sacrifici ed il trofeo di questa squadra che sta diventando sempre più una grande famiglia».

A supportare l’impresa delle reggine un gruppo di tifosi che ha animato entrambi i match diventando a tutti gli effetti la sesta giocatrice in campo. Non manca nemmeno il supporto da casa, di chi ha seguito e commentato sui social la diretta delle partite a testimonianza di come le ragazze del Mirabella stanno diventando un punto di riferimento per il calcio a 5 regionale.

«Non poter giocare è per me un grosso sacrificio – dichiara il capitano De Leo attualmente infortunata – ma sono qui a rappresentare tutti coloro che con il cuore neroverde si stanno innamorando di questo sport».

I campetti Mirabella di Santo Praticò, rappresentati a Crotone dal direttore sportivo Davide Tortorella, sono negli anni diventati il punto di incontro di giovani con la passione del calcio a 5 e le numerose richieste di iscrizione alla squadra fanno sperare in possibili investimenti da parte di sponsor e di sostegno da parte delle istituzioni.

Anche la dirigenza si lascia andare ad un commento a caldo ed è la team manager Emy Priolo, visibilmente emozionata, a dichiarare «sono ancora emozionata al pensiero di questa Coppa alzata in cielo. In queste occasioni è vivo il ricordo di due persone che hanno fatto tanto per la squadra e sono sicura che sia Benedetta Cozzupoli che Michele Priolo sarebbero fieri del risultato raggiunto e del prestigio di questa Coppa per la città. Le nostre partite vengono giocate anche per loro ed è a loro che va la mia dedica personale».

A concludere la carrellata di dichiarazioni, la parola al capitano neroverde Alessia Macheda che dichiara di aver vissuto:

«Una partita ricca di emozioni che ci ha permesso di portare a Reggio il primo trofeo della stagione. Le ragazze hanno mantenuto la lucidità fino al triplice fischio finale per poi esplodere in un urlo di gioia che ancora porto con me. Ogni azione è frutto di allenamenti che ci vedono settimanalmente impegnate, sono contenta di aver contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Adesso testa al campionato e cuore neroverde».

Tabellino della gara

CORIGLIANO ROSSANO – MIRABELLA 3-4

Marcatori: Praticò (M), Mirafiore (C), Macheda (M), Foti (M), Ruffo (C), Nasso (C), Foti (M)

A disposizione del mister Labonia del Corigliano-Rossano le calcettiste Beltramo, Fucile, Magliarella, Marrazzo, Mirafiori, Nasso, Rose, Ruffo, Scicchitano e Smurra.

A disposizione dei mister Domenico Marrara e Giuseppe Scopelliti le giocatrici Bova, Cannizzaro, Dascola, Ferrato, Foti, Macheda, Macrì, Mallamaci, Pantano, Praticò, Prestandrea e Spanò.

La terna arbitrale composta dagli arbitri Contartese e Fiumare della sezione di Vibo Valentia e Molinaro della sezione di Lamezia Terme.