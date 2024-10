Calcio a 5: ancora un successo per la Futura Under 23

Regge un tempo il forcing di un Soverato Futsal ben messo in campo.

La prima del nuovo girone Under 23 della Coppa della Divisione sorride alla Polisportiva Futura che vince al Palascoppa con il finale che scriverà 1-4.

Zero a zero nella prima frazione. Andrea Falcone e soci salgono di livello successivamente in maniera roboante. Quattro gol.

La sblocca Alessandro Squillaci, doppietta per lui. Prosegue il bravo Melito e la completa Scalavino. Ottime risposte da tutto il gruppo Futura. Da segnalare l’ottimo esordio del portiere Daniele Dato.

Il gol per il Soverato Futsal è arrivato dai piedi di Mauro Marrazzo.

Primi due punti in un mini girone con gare di sola andata che vedrà i ragazzi di Mister De Stefano scendere in campo contro Casali del Manco, Pirossigeno Cosenza, Polistena e l’avversario odierno.