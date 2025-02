Calcio a 5, la Futura sta vivendo un momento magico. Falcone: ‘Puntiamo ai play off’

Momento magico per la Futura. Sabato, si ritorna finalmente in campo sull’ostico terreno del Mascalucia.

Secondi in classifica con tanto di passaggio del turno in Coppa tra mille emozioni.

Abbiamo fatto il punto con un calcettista emergente, Andrea Falcone, uno dei giocatori più impattanti di tutta la A2 Elite.

Cresciuto in casa Futura, già capitano dell’Under 23, oggi sempre più importante per la prima squadra.

E’, senza dubbio il momento più alto della tua carriera, una carriera giovane ma già super intensa.

Come la stai vivendo?

“Sto vivendo un periodo veramente magico a livello personale, ma sono ancora più entusiasta per come sta andando la stagione della squadra. Il merito va tutto a loro, giocare con un gruppo del genere e seguire i loro consigli fa sembrare tutto più semplice”.

Ci puoi raccontare qual’è il segreto dello spirito Futura, capace di non mollare mai anche di fronte a difficoltà che appaiono insormontabili?

“⁠Il segreto sono le birre dopo gli allenamenti!(scherza ndr) Scherzi a parte, credo davvero che lo spirito che portiamo in campo nasca dal rapporto che abbiamo fuori. Siamo un gruppo coeso, abituato anche alle avversità che ci colpiscono e consapevole del proprio valore. Ogni persona qui dentro si fida del potenziale del compagno, abbiamo una mentalità forte e questa è la chiave del nostro rendimento”.

Si volge verso una trasferta dura contro Mascalucia che, all’andata riuscì a battervi in una gara molto rocambolesca. Che gara ti aspetti?

“Come ha detto Tonino Martino, il nostro mister insieme ad Humberto Honorio nell’ultima intervista, abbiamo il dente avvelenato dall’andata. Non è stata la nostra miglior partita e vogliamo riscattarci portando a casa i 3 punti. Il Mascalucia è una squadra fastidiosa, e probabilmente ha raccolto meno punti di quelli che meriterebbe, quindi servirà una gara attenta. Il mister prepara ogni partita con grande dedizione, e noi seguiamo alla lettera le sue indicazioni. Crediamo di essere migliorati e aver preso più consapevolezza nei nostri mezzi. Non sarà sicuramente semplice, ma vogliamo continuare su questa strada”.

Con una classifica così, e con l’obiettivo di giocare partita per partita, quale potrebbe essere il sogno in questa stagione?

“È vero che siamo secondi, ma la classifica è corta e ogni partita sarà una battaglia. Ogni gara ci insegna qualcosa, ed è per questo che affrontiamo una sfida alla volta con la massima concentrazione. Conquistare i play off sarebbe una bella soddisfazione; la cosa certa è che daremo il sangue, fino all’ultimo secondo di qualunque partita, per arrivare il più lontano possibile”.