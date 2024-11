Calcio a 5: impresa della Futura, Honorio strepitoso

Vittoria importante. Volitiva, concreta, attenta. Un toccasana per il proseguo del torneo.

La Futura vince, si riscatta dopo l’ultima uscita, e dopo aver battuto alla grande Giovinazzo sempre al Palattinà, stende la quotata e blasonata S.s. Lazio, seconda forza del campionato di A2 Elite.

L’anticipo dell’ottava giornata di campionato sorride ai ragazzi di Humberto Honorio e Tonino Martino.

Il numero 9 giallo-blu, nove come gli scudetti giocati in carriera, simbolo positivo del movimento Futsal mondiale gioca una gara eccelsa, probabilmente la più bella da quando veste questi colori.

Due gol ed un assist per il gol di Scalavino, quest’ultimo che ha “immobilizzato” gli sportivi presenti, tra emozioni ed applausi.

Lo staff tecnico Futura ritrova Eriel Pizetta, pedina imprescindibile. Parte lui nei primi cinque insieme a Parisi,Honorio,Scopelliti e Minnella. Tarenzi, il pivot Bertinelli,il Capitano Lupi,Gedson e Gedson.

Ampia fase di studio iniziale. Parisi è pronto tra i pali.

Pizetta colpisce un palo pieno.

A 6,55 dal termine la serpentina magica di Honorio firma il primo gol.

Lupi, Capitano bianco-celeste risponde con un bel gol che vale il pari due minuti dopo.

Il secondo gol è la sintesi di come la Futura giochi con la forza del proprio collettivo: Parata di Parisi, lancio per Minnella, assist per Falcone che non perdona.

Honorio dalla tre quarti, dopo la metà del secondo tempo realizza il gol del 3 a 1.

Tutto finito? Assolutamente no.

Luca Bertinelli, con la più classica azione da pivot, realizza il gol del 3 a 2. Pizetta, colpisce altri due pali nel frattempo ma non è finita. Espulso Musumeci ma i locali resistono.

La Lazio cerca il gol del pari ma non ha fatto i conti con l’incredibile “Coast to coast” di Humberto Honorio che salta quattro giocatori avversari, come se fossero birilli, serve Paolo Scalavino per il gol della vittoria. Sul finale, la Lazio realizza il gol del 4-3 con Lutta.

La Futura resiste e vince: una bellissima vittoria, tutta cuore, tecnica ed emozioni.

Il tabellino

Futura-S.s. Lazio 4-3

Marcatori: (Honorio (2),Falcone, Scalavino)