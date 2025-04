Calcio a 5, Futura: Filiberto Mallamaci guarda al rush finale

Una partita combattuta fino all’ultimo minuto, ma che alla fine non ha regalato alla Futura il risultato sperato. Dopo la sconfitta contro una buona Taranto, il vicepresidente Filiberto Mallamaci fa un bilancio della gara e lancia il messaggio per le prossime, decisive, due giornate di campionato, decisive per la post-season.

“È stato un match come prevedevamo, difficilissimo – ammette Mallamaci – Siamo stati in gara fino all’ultimo, e se non fosse stato per qualche episodio a nostro sfavore, forse parleremmo di un esito diverso. Ma lo sport è così: dobbiamo accettare il risultato e guardare avanti”.

Nonostante la delusione, il vicepresidente mantiene alta la concentrazione sul traguardo finale: “Testa alta, adesso mancano due partite. Dobbiamo pensare solo a noi, cercare di fare i nostri sei punti e poi, a fine campionato, vedremo se riusciremo a raggiungere i play-off“.

La prossima sfida contro l’Itria sarà decisiva per i sogni di playoff della Futura. Mallamaci non nasconde l’importanza del match: “Sarà una partita durissima, contro una grande squadra. I ragazzi saranno concentratissimi perché non possiamo assolutamente sbagliare. L’Itria è nostra diretta concorrente e ha quattro punti di vantaggio: per restare in corsa, dobbiamo vincere. Non abbiamo alternative.”

La preparazione sarà fondamentale: “Lavoreremo in maniera impeccabile tutta la settimana per arrivare pronti e portare a casa i tre punti. Non possiamo tirarci indietro, questa è una partita che vale doppio“.

Mallamaci chiude con un appello ai tifosi: “Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. In campo daremo tutto, ma con il pubblico al nostro fianco possiamo fare la differenza”.