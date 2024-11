Calcio a 5: la Futura sfiora l’impresa in Molise. Peccato

Eroica e volitiva a dir poco. Tanta sfortuna per la Futura che, dal Molise, porta a casa zero punti ma enorme consapevolezza delle proprie potenzialità e di un atteggiamento giusto e concreto che potrà far volare in alto le proprie quotazioni.

Serviva l’impresa complici le quattro, pesantissime assenze di Cividini, il Capitano, Alessandro Squillaci, Andrea Labate ed Eriel Pizetta.

La formazione

Quintetto compatto e d’esperienza per i calabresi con Parisi tra i pali, Pannuti, Minnella, Honorio e Scopelliti. I cinque locali di inizio gara per Cus Molise: la new entry Lepre in porta, Palmegiani, Tubau, Di Lisio e Di Nunzio.

La partita

Dopo un primo batti e ribatti, è Humberto Honorio a sfruttare un “buco” nella difesa avversaria, subendo fallo lanciato a rete. Sulla punizione successiva, lo stesso Honorio segna in mischia dopo un rimpallo.

Paolo Parisi è eroico: prima su Nathan poi De Nisco, entrambi bloccati a pochi passi dalla rete grazie all’intervento del portiere gialloblu. Ancora Parisi si ripete, con il suo quinto intervento generale, su Palmegiani.

Sul finale del primo tempo, un tentativo su punizione di Pannuti finisce alto.

Secondo tempo combattuto

Il secondo tempo inizia con un’ottima azione di Palmegiani, con un tiro di destro. Risposta speculare, sempre a lato, di Paolo Scalavino. Un tic-tac tra Scalavino e Falcone porta una grande occasione per raddoppiare per gli ospiti.

Tutto sembra sotto controllo, ma il trentunesimo minuto segna un cambio decisivo per il Molise. Su palla inattiva, una punizione di Renzo Lisio porta al gol di De Nisco. Poco dopo, Joao realizza il gol del vantaggio con una bordata micidiale.

La Futura cerca di pareggiare con una punizione di Minnella, ma la difesa avversaria resiste. A quattro minuti e cinquanta dalla fine, Joao segna di nuovo, portando il punteggio a 3-1.

Il cuore della Futura è ancora attivo: Honorio sfiora il gol con un tentativo scaturito dal Powerplay e si riscatta, trovando il gol del 3-2 a due minuti dalla fine.

In pieno powerplay, con Scopelliti aggiunto per cercare il pari, Cus Molise riesce a chiudere il match grazie a Joao, che segna da campo a campo.

Il powerplay prosegue e Scopelliti, con grande esperienza, segna a 3 secondi dalla fine. Il punteggio di 4-3 rappresenta l’estrema voglia di non mollare della Futura, che esce a testa altissima dalla partita.