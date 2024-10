Calcio a 5 – Pol. Futura, pesante passivo, ma sconfitta a testa alta

A guardare il risultato sembra che la Futura sia stata strapazzata dalla prima in classifica.

In realtà la partita è stata più sofferta del previsto per la capolista , come dimostrano i complimenti degli avversari a fine gara. Squadra ben messa in campo che ha contrastato gli avversari con applicazione e impegno .

Diverse le occasioni sprecate dai ragazzini di Alfarano, guidati da un ottimo Rotella che ha regalato al numeroso pubblico tante giocate di classe.

Oltre ai tiri verso la porta ha distribuito tanti palloni, liberando davanti al portiere avversario più volte, i vari Pannuti, Tripodi, Modafferi, Vergine, Quattrone ed Aquilino.

Bene anche Labate, impegnato nella fase finale come portiere di movimento. Quinto gol su lancio con le mani del portiere a 13 secondi dalla fine , sfiorata (per gli arbitri) di petto da un giocatore ospite.

A scanso di equivoci evidenziamo che la vittoria del Melilli è stata meritatissima.

È chiaro che non sono queste le partite dove si poteva invertire la rotta in una stagione difficile per la Futura.

Oggi però si è avuta la conferma che, con prestazioni come quella odierna, la possibilità di costruire una difficile salvezza è possibile.

Seconda di ritorno Serie B

Pol FUTURA – MELILLI 0 – 5

(Pt 0-3)