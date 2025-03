Calcio a 5: Futura, spettacolo e vittoria. La decide il portiere con un capolavoro

Una delle più belle ed intense partite degli ultimi anni. Dal primo al quarantesimo.

La Futura vince, fa festa, grazie alla forza di un gruppo che ha estrema voglia di chiudere in bellezza un anno incredibile, dove, si sono superati ostacoli all’apparenza insormontabili, dove, la salvezza è stata raggiunta per tempo, si è veleggiato per diverse giornate al secondo posto in classifica ed oggi, si rincorre la zona PlayOff.

I giallo-blu di Tonino Martino ed Humberto Honorio bloccano la forte Città di Melilli, team che arrivava al Palattinà di Lazzaro, forte di 7 risultati utili consecutivi, in piena corsa post-season.

Dopo una lunga fase di studio, Parisi, inizia la sua serata magica parando su Ique.

Sono già tanti i tentativi dei locali che la sbloccano, dopo meno di cinque minuti con Eriel Pizetta.La sua botta, su assist di Honorio, non lascia scampo al portiere Dovara.

Tanti, i tentativi per raddoppiare per i giallo-blu, durante il primo tempo, anche lampanti, come quelli di Falcone e dello stesso Pizetta.

Tanto equilibrio ed intensità e si va al riposo sull’uno a zero.

Bellissima la rovesciata di Pizetta che strappa applausi al pubblico presente, nel rinnovato Sold Out del Palattinà.

Dopo cinque minuti dall’inizio del secondo tempo, però, tutto cambia: grande assist di Failla per Bocci che non può sbagliare davanti alla porta.

La Futura subisce il colpo e dopo due minuti va sotto: contropiede di Rizzo, assist di Failla e gol dell’uno a due.

Tutto finito? Non ditelo alla Futura. Honorio lancia un indomabile Peppe Scopelliti che percorre la banda e batte la difesa siciliana. La gara diventa ancor più palpitante. Parisi si supera ancora una volta.

Pedotti pennella una palla magica per la testa di Pizetta che riporta in vantaggio la formazione locale alla metà del secondo tempo.

Corallo, dopo aver colpito un legno in pieno, realizza da campione a 4 minuti e quarantadue dal termine: è parità.

La Futura, però, ha mille vite: la bordata del portiere Paolo Parisi è da cineteca: perforata la rete, botta secca da centrocampo all’incrocio dei pali e gol della vittoria.

La serata magica passerà dal gol dell’allungo sfiorato da Pedotti da campo a campo e dal tosto power play del Melilli.

Super vittoria giallo-blu che rilancia le quotazioni di un gruppo meraviglioso.

Il tabellino

FUTURA-CITTA’ DI MELILLI 4-3

(Pizetta, Scopelliti, Pizetta, Parisi)