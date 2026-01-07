Honorio Junior, il talento della Cadi Antincendi Futura

Il giovane Lorenzo Honorio, punto di forza della Cadi Antincendi Futura Under 17, commenta con entusiasmo il suo percorso e quello della sua squadra dopo la recente convocazione nel progetto Futsal+.

Uno sguardo vispo, le idee chiare e i piedi piazzati per terra. Lorenzo Honorio, giovane talento del futsal nazionale, rappresenta l’energia e il futuro della Cadi Antincendi Futura del Mister Peppe Scopelliti. Recentemente convocato nel prestigioso progetto Futsal+, così come i compagni di squadra, De Lorenzo e Turiani, Honorio ha aperto la strada a un piccolo ma significativo “blocco” gialloblu.

Dopo l’importante vittoria della prima squadra a Giovinazzo, il giovane si ferma a fare un bilancio del suo percorso e di quello del gruppo Under 17 ed anche della prima squadra. “L’ultima dell’anno? È stata una grande partita, tre punti importanti e hanno giocato tutti molto bene“, commenta subito Lorenzo sulla trasferta di Serie A.

Ma il discorso, inevitabilmente, vola verso le soddisfazioni personali e di gruppo. “Sono sempre belle soddisfazioni, soprattutto per noi che siamo ancora giovani. Speriamo ne arriveranno ancora in futuro“, afferma con un sorriso, riferendosi alle convocazioni nel progetto federale Futsal+. “Sono esperienze che ci faranno crescere e che sicuramente ci potranno aiutare sia nel mondo del calcio che nella vita, imparare molte cose“.

La sua Under 17, infatti, è considerata una delle rivelazioni del panorama giovanile. “Sì, è una squadra bella unita. Siamo tutti molto felici di essere allenati anche da mister Giuseppe Scopelliti, che è un grande allenatore, e siamo contenti per i risultati. Sappiamo che possiamo andare molto avanti“, spiega Honorio, mettendo subito in chiaro il valore del collettivo rispetto all’individuo.

Alla domanda “Che dice papà Humberto”, mister e punto di forza della prima squadra e leggendario calcettista del Futsal italiano e mondiale con nove scudetti all’attivo, Lorenzo risponde con una frase che racchiude tutta la filosofia del lavoro e della crescita: “Sì, dice che c’è da lavorare“.

Una risposta che suona non come un un incoraggiamento a tenere la testa bassa e a migliorare ogni giorno.