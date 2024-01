Calcio a 5 - Pol. Futura, Honorio: 'Carichi per raggiungere i nostri obiettivi'

La Polisportiva Futura è al lavoro in vista della prima giornata del 2024, una gara importante. I gialloblu di mister Fiorenza giocheranno alle ore 17.30 in casa del Cnl Cus Molise, unica formazione della regione in questione che è reduce da un momento di rilancio.

Humberto Honorio traccia un bilancio nella sua avventura alla Polisportiva Futura.

“Stiamo lavorando sodo. Ne abbiamo parlato tanto tra di noi e vogliamo recuperare per sopperire ai punti persi per strada. L’ultima con Itria è andata male nonostante dagli altri campi sia arrivata un importante traguardo come la qualificazione alla Coppa Italia di categoria. Stiamo bene ma abbiamo l’obbligo di essere maggiormente sul pezzo, uniti e vogliamo continuare ad esserlo nel raggiungimento dei nostri obiettivi“.

Giro di boa, sarà ancora una volta Cnl Cus Molise, squadra in ritardo in classica. Che gara di aspetti?

“Difficilissima come tutte le gare nel nostro girone. Sto seguendo anche il girone parallelo. Il nostro, a mio avviso è ancora più agguerrito. Le partite fuoricasa, nel nostro girone sono davvero complicate. Nulla è scontato, e noi, siamo pronti a far bene, partita dopo partita“.

Benevento vola in vetta, scalzando dalla vetta Manfredonia, vostra prossima avversario in Coppa. Che ne pensi?

“Prima di analizzare le altre squadre, le prossime avversarie, dobbiamo pensare a noi. Analizzare nel dettaglio i nostri errori e ripartire in chiave formativa. Stiamo lavorando per correggere gli stessi, anche in relazione alla gara di andata contro Manfredonia ma non solo. Settanta per cento testa, trenta il resto. I nostri comandi partono da li: non c’è altro, la testa è basilare, fondamentale, per tutto quello che svolgiamo in campo. Serve carica e determinazione per tutta la partita”.

Come ti stai trovando alla prima esperienza in casa Futura?

“La Futura è una società serissima. Sono brave persone e non ci fanno mancare nulla. Il gruppo, inoltre è composto da bravi ragazzi e grandi professionisti, sul campo e fuori, sono davvero entusiasta e voglio regalare le maggiori soddisfazioni possibili ai nostri tifosi”.